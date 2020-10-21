Bayern Münih - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün grupların diğer 1. maçları oynanacak. Peki Bayern Münih - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?