Bayern Münih - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
21.10.2020 19:44 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:47
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün grupların diğer 1. maçları oynanacak. Peki Bayern Münih - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmalarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Bayern Münih - Atletico Madrid maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?
BAYERN MUNIH - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Bayern Münih - Atletico Madrid maçı 21 Ekim 2020 Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır. Maç bugün akşam 10'da başlayacaktır.
BAYERN MUNIH - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bayern Münih - Atletico Madrid maçını Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232, CBC Sport kanallarında da yayınlanacak.
BAYERN MUNIH - ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Allianz Arena, Münih'da oynanacak.