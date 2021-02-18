Bayer Leverkusen, deplasmanda Young Boys'a 4-3 mağlup oldu
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Bayer Leverkusen, deplasmanda Young Boys'a 4-3 mağlup oldu

18.02.2021 23:11 | Son Güncelleme: 18.02.2021 23:16
Bayer Leverkusen, deplasmanda Young Boys'a 4-3 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu mücadelesinde Bayer Leverkusen, 3-0'dan geri geldiği maçta Young Boys'a 4-3 yenilmekten kurtulamadı.

Young Boys ile Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu mücadelesinde karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı mücadelede kazanan taraf İsviçre ekibi oldu.

Karşılaşmada ilk gol 3. dakikada Young Boyslu Christian Fassnacht'tan geldi. 19. dakikada İsviçre ekibi Theoson Siebatcheu ile farkı 2'ye çıkardı. 44. dakikada Young Boys Elia Meschak ile bir kez daha ağları havalandırdı ve ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Leverkusen'de Patrick Schick 49 ve 52. dakikalarda attığı gollerle farkı 1'e indirdi. 68. dakikada Leverkusenli Moussia Diaby, beraberliği getiren golü kaydetti ve skor eşitlendi.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Young Boys'un 2. golünün sahibi Siebatcheu bir kez daha sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da belirledi ve İsviçre ekibi sahadan 4-3 galip ayrıldı.

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