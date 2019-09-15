Bayburt İl Özel İdarespor, Kırşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu

15.09.2019 19:37

TFF 2. Lig Kırmızı Gurupta mücadele eden Bayburt İl Özel İdarespor, kendi sahasında Kırşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.



Bayburt Gençosman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada bir varlık gösteremeyen Bayburt İl Özel İdarespor 90 dakika sonra sahadan 3-0'lık skorla yenik ayrıldı.



Kırşehir Belediyespor'un gollerini 31 ve 64. dakikada Emrah Dağ ile 60. dakikada İsmail Özkan kaydetti.



3- 0'lık mağlubiyetin ardından taraftarlar işadamı Şeref Yazoğlu'nun kulübün başına gelmesi için tezahüratta bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İHA