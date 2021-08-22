Batuhan Karadeniz'den herkesi şaşırtan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu
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Batuhan Karadeniz'den herkesi şaşırtan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu

Batuhan Karadeniz'den herkesi şaşırtan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu
Haberler.com - Haberler | Spor

TFF 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'da geçen sezon çıktığı 38 resmi maçta 30 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken deneyimli golcü Batuhan Karadeniz, sürpriz bir kararla Iğdırspor'un yolunu tuttu.

30 yaşındaki golcü futbolcu Batuhan Karadeniz, geçen sezon Hekimoğlu Trabzon formasıyla inanılmaz bir performansa imza atmıştı. Deneyimli futbolcunun bu sezon Süper Lig'e transfer yapması beklenirken büyük bir sürpriz yaşandı.

IĞDIRSPOR TRANSFERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Batuhan, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lig'e yükselen Iğdırspor'a imza attı. Kulüp transferi sosyal medya hesabından duyurdu.Geçen sezonu TFF 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'da geçiren 30 yaşındaki Batuhan Karadeniz, ligde attığı 24 kez fileleri havalandırmış ve gol krallığı sıralamasında 2. olmuştu.

Batuhan Karadeniz'den herkesi şaşırtan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu
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