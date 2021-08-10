Batuhan Artarslan, BB Erzurumspor'da
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Batuhan Artarslan, BB Erzurumspor'da

Batuhan Artarslan, BB Erzurumspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor son olarak Ümraniyespor'da forma giyen eski futbolcusu Hasan Batuhan Artarslan'ı transfer etti.

BB Erzurumspor son olarak Ümraniyespor'da forma giyen eski futbolcusu Hasan Batuhan Artarslan'ı transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Batuhan Artarslan'ı kadrosuna kattı.

Artarslan, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Ümraniyespor formasıyla 25 maça çıkarken 1 gollük katkı sağlamıştı.

BB Erzurumspor transferi resmi sayfasından "Erzurumspor'umuza hoş geldin Hasan Batuhan Artarslan" notuyla duyurdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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