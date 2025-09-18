Frankfurt Stadı'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maçın hakemliğini İtalyan Marco Guida üstlenecek. Guida'ya yan çizgi hakemleri olarak Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti eşlik edecek. Dördüncü hakemlik görevinde ise Daniele Chiffi yer alacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Batshuayi Frankfurt Galatasaray maçında oynayacak mı?

ALMANYA'DA TÜRK TARAFTARLARIN DESTEĞİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Eintracht Frankfurt deplasmanında sahne alacak. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmayla birlikte tarihinde 33. kez bir Alman ekibiyle kozlarını paylaşacak.

Bugüne kadar Alman takımlarına karşı 32 maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 33 kez havalandıran Cimbom, kalesinde ise 53 gol gördü. Alman temsilcileriyle ilk olarak 1964 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg'a karşı mücadele eden Galatasaray, Avrupa sahnesinde Almanya ekiplerine karşı uzun bir rekabet geçmişine sahip.

Karşılaşma, Avrupa'da en yoğun Türk nüfusunun bulunduğu ülkelerden biri olan Almanya'da, Türklerin kalabalık yaşadığı Frankfurt kentinde oynanacak. Bu durum, Galatasaray'a tribün desteği açısından önemli bir avantaj sağlayacak. Taraftarların büyük bir coşkuyla tribünleri doldurması bekleniyor.

BARIŞ ALPER SAHAYA, ICARDI YEDEKTE

Teknik direktör Okan Buruk, Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Osimhen'in yokluğunda santrfor görevini Barış Alper Yılmaz'a vermeyi planlıyor.

Fiziksel olarak tam hazır olmayan Mauro Icardi'nin ise yedek kulübesinde başlayacağı öngörülüyor. Bu tercihin, maçın ilerleyen dakikalarına yönelik stratejik bir hamle olduğu değerlendiriliyor.

BATSHUAYI OYNAYACAK MI

Eintracht Frankfurt, geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirerek doğrudan Şampiyonlar Ligi bileti kazanmıştı. Bu sezon lige iki galibiyet ve bir mağlubiyetle başlayan Alman ekibi, kadrosunda A Milli Takım'ın genç yıldızı Can Uzun ile eski Galatasaraylı forvet Michy Batshuayi'yi barındırıyor.

Takımda ayrıca Mario Götze ve Danimarkalı sağ bek Rasmus Kristensen sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Batshuayi'nin yedek olması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt : Zetterer, Buta, Collins, Koch, Theate, Larsson, Chaibi, Doan, Negoce, Can Uzun, Burkardt

Galatasaray : Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış