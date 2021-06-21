Batman Müzesi'nden piyasa değeri 10 milyon lira olan 20 altın sikke kayboldu
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Batman Müzesi'nden piyasa değeri 10 milyon lira olan 20 altın sikke kayboldu

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Dolmabahçe'den altın vazoların kaybolduğu iddiaları gündemden düşmemişken, benzer bir olay da Batman'da yaşandı. Batman İl Kültür Müdürlüğü Müzesi'nden piyasa değeri 10 milyon lira olan 20'ye yakın altın sikke kayboldu. Roma ve İslam dönemine ait sikkelerle ilgili tüm personelin ifadeleri alınırken, olayın savcılığa intikal etmesi bekleniyor.

Tarihi eser kaçakçılarından 2017 yılında ele geçirilen ve Batman İl Kültür Müdürlüğü Müzesi'ne teslim edilen, piyasa değeri 10 milyon lira olan 20'ye yakın Roma ve İslam dönemine ait altın sikke kaybolduğu öğrenildi.

TÜM PERSONELİN İFADELERİ ALINDI

Olayın ortaya çıkması üzerine, Batman İl Kültür Müdürlüğü'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri, tüm personelin tek tek ifadelerini aldı. Bakanlık müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda olayın savcılığa intikal etmesi bekleniyor.

Batman Müzesi'nden piyasa değeri 10 milyon lira olan 20 altın sikke kayboldu

VALİLİK HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Batman Valiliği olayla ilgili bir açıklama yapılmazken, Müze Müdürü Şeyhmus Genç ise konuyla ilgili bilgi verme yetkisinin kendisinde olmadığını söyledi.

Batman Müzesi'nden piyasa değeri 10 milyon lira olan 20 altın sikke kayboldu
Haber Yorumları (1)
MEHMET : Sahipsiz kurumlar memur zihniyeti değişmeden bizden adam olmaz
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