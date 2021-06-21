Batman Müzesi'nden piyasa değeri 10 milyon lira olan 20 altın sikke kayboldu

Dolmabahçe'den altın vazoların kaybolduğu iddiaları gündemden düşmemişken, benzer bir olay da Batman'da yaşandı. Batman İl Kültür Müdürlüğü Müzesi'nden piyasa değeri 10 milyon lira olan 20'ye yakın altın sikke kayboldu. Roma ve İslam dönemine ait sikkelerle ilgili tüm personelin ifadeleri alınırken, olayın savcılığa intikal etmesi bekleniyor.