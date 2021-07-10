Başpehlivan Recep Kara, Kırkpınar'da kısa süreli baygınlık geçirdi
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Başpehlivan Recep Kara, Kırkpınar'da kısa süreli baygınlık geçirdi

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Spor

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 3. turunda İsmail Koç ile karşılaşan Recep Kara, müsabakanın puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 3. turunda İsmail Koç ile karşılaşan Recep Kara, müsabakanın puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kırkpınar'da 4 kez birinci olan Recep Kara, Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan güreşlerin 3. turunda İsmail Koç ile eşleşti.

Sıcak havanın altında devam eden karşılaşmanın normal süresinde iki güreşçi birbirine üstünlük sağlayamadı.

Kara, Koç ile yaptığı mücadelenin puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara'ya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale Er Meydanı'nda yapıldı.

Kendine gelen ve yürüyerek ambulansa kadar gelen Kara, kontrol amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Başpehlivan Recep Kara, Kırkpınar'da kısa süreli baygınlık geçirdi
Başpehlivan Recep Kara, Kırkpınar'da kısa süreli baygınlık geçirdi
Başpehlivan Recep Kara, Kırkpınar'da kısa süreli baygınlık geçirdi
Başpehlivan Recep Kara, Kırkpınar'da kısa süreli baygınlık geçirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı
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