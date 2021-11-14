Basketbolda milli maçın ardından

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya'yı 52-41 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, oyuncularının gösterdiği performansın kendisini memnun ettiğini söyledi.

Yıldızoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların mücadelenin başından sonuna kendilerini desteklediğini ifade etti.

Maçta inişli çıkışlı grafiklerinin olduğunu belirten Yıldızoğlu, buna karşın savunmada hiçbir zaman geri adım atmadıklarını vurguladı.

Milli Takımın en önemli özelliğinin, savunmayı asla bırakmaması olduğunu dile getiren Yıldızoğlu, "Hücumda çözmemiz gereken problemlerimiz var. İç-dış dengesini sağlamakta ve rakip baskıyı artırdığı zaman maalesef skor bulmakta çok zorlanıyoruz." diye konuştu.

Hücumda daha dikkatli olmaları gerektiğini dile getiren Ceyhun Yıldızoğlu, "Bugün oyuncularımın sergilemiş olduğu performanstan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Ancak hücumda bazı sorunlarımız var. Bu durumun bir kısmı, onların ligde aldığı sorumluluklar ve rollerle de ilgili. Çocuklar Türkiye ligindeki yabancı sayısına takılıp, bazı sorumlulukları maalesef kendi takımlarında alamıyorlar. Dolayısıyla bu savaşın bir kısmını burada, bir kısmını ligdeki rollerimizde vermemiz lazım. Önümüzde hazırlık için uzun bir dönem var. Eksik taraflarımızı tamamlayıp, maçların rövanşına hazır olmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bahar: "Bizim için güzel bir başlangıç oldu"

Takım kaptanı Bahar Çağlar Ökten, seyirci önünde oynamayı özlediklerini belirterek, maçın başından sonuna kadar bu desteği hissetmenin çok güzel olduğunu vurguladı.

Maça başladıkları andan itibaren pes etmemelerinin galibiyetteki en önemli etken olduğunu kaydeden milli oyuncu, "Bizim için güzel bir başlangıç oldu. 2'de 2 yaptık. İnşallah yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Bizim her zaman Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve olimpiyat hedefimiz var. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi sırada 2023 Avrupa Şampiyonası var. Buraya gitmek için de kesinlikle elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.