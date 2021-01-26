Basketbolda maçın ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 86-72 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Ataman, "Maça çok agresif başladık. Çok iyi defans yaptık. Hücumda Simon'u etkili kullandık. İyi sayılar bulduk. Moerman ve Beaubois hücumda önemli katkı sağladı. Oyuna kenardan dahil olan oyunculardan faydalandık. Larkin, sergilediği performansla maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu maçta herkes iyi mücadele etti. Karşılaşmayı kazanmak önemliydi. Çok iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Kızılyıldız mts Başantrenörü Dejan Radonjic ise Anadolu Efes'in galibiyeti hak ettiğini belirtti.

Maça iyi başlayamadıklarını ifade eden Radonjic, "Maçın başında istediklerimizi yapamadık. Bu da Anadolu Efes için avantaj oldu. Anadolu Efes iyi oynayarak hak ettiği bir galibiyet aldı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan