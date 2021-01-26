Basketbolda maçın ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Basketbolda maçın ardından

26.01.2021 21:21 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:24
Basketbolda maçın ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 86-72 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 86-72 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Ataman, "Maça çok agresif başladık. Çok iyi defans yaptık. Hücumda Simon'u etkili kullandık. İyi sayılar bulduk. Moerman ve Beaubois hücumda önemli katkı sağladı. Oyuna kenardan dahil olan oyunculardan faydalandık. Larkin, sergilediği performansla maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu maçta herkes iyi mücadele etti. Karşılaşmayı kazanmak önemliydi. Çok iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Kızılyıldız mts Başantrenörü Dejan Radonjic ise Anadolu Efes'in galibiyeti hak ettiğini belirtti.

Maça iyi başlayamadıklarını ifade eden Radonjic, "Maçın başında istediklerimizi yapamadık. Bu da Anadolu Efes için avantaj oldu. Anadolu Efes iyi oynayarak hak ettiği bir galibiyet aldı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cemal Hünal Guy Ritchie Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Caner Erkin Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Kavga Cumhurbaşkanı Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbolda maçın ardından - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 21:29:50. #1.14#
title