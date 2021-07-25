Basketbolcu robot atışlarda fire vermedi! Seyredenlerin nutku tutuldu
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Basketbolcu robot atışlarda fire vermedi! Seyredenlerin nutku tutuldu

Basketbolcu robot atışlarda fire vermedi! Seyredenlerin nutku tutuldu
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Japonlar'ın 2 yıl önce ürettiği basketbolcu robot, set arasında 3 basketlik resitaliyle seyirciyi dumura uğrattı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin resmi sosyal medya hesabında da paylaşılan "Cue 3" adlı robot, boyalı alan; çizginin gerisi ve orta alanda 3 başarılı atış gerçekleştirdi. O anlara tanıklık eden sınırlı sayıda seyirci, Cue 3'ün performansı karşısında şaştı kaldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na profesyonel basketbolcu robot damga vurdu. Robotun performansı seyircilerde şaşkınlık yarattı.

Japonya'daki olimpiyatların teknolojik açıdan büyük zenginlik taşıyacağını düşünen seyirciler, bugünkü basbetbolcu robotun bireysel performansıyla tahminlerinde haklı çıktı. Nitekim, Japonlar'ın 2 yıl önce ürettiği basketbolcu robot, set arasında 3 basketlik resitaliyle seyirciyi dumura uğrattı.

Basketbolcu robot atışlarda fire vermedi! Seyredenlerin nutku tutuldu

MESAFE TANIMADI

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin resmi sosyal medya hesabında da paylaşılan "Cue 3" adlı robot, boyalı alan; çizginin gerisi ve orta alanda 3 başarılı atış gerçekleştirdi. O anlara tanıklık eden sınırlı sayıda seyirci, Cue 3'ün performansı karşısında şaştı kaldı.

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