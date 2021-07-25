Basketbolcu robot atışlarda fire vermedi! Seyredenlerin nutku tutuldu

Japonlar'ın 2 yıl önce ürettiği basketbolcu robot, set arasında 3 basketlik resitaliyle seyirciyi dumura uğrattı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin resmi sosyal medya hesabında da paylaşılan "Cue 3" adlı robot, boyalı alan; çizginin gerisi ve orta alanda 3 başarılı atış gerçekleştirdi. O anlara tanıklık eden sınırlı sayıda seyirci, Cue 3'ün performansı karşısında şaştı kaldı.