Basketbol: Toplu sonuç
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftası bir, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 11. haftası yapılan iki maçla başladı.
06.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:36
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftası bir, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 11. haftası yapılan iki maçla başladı.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Anadolu Basket-Merkezefendi Belediyespor: 91-112
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Nesibe Aydın-Edremit Belediyesi Gürespor: 59-66
Urla Belediyespor-Bayraklı Belediyespor: 63-78
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI