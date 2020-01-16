Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 80-74 yenildi
THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol temsilcisi Barcelona'ya 80-74 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko, 3 maç sonra kaybederek 12. yenilgisini aldı. Barcelona ise üç maçlık yenilgi serisini sonlandırdı ve sezonun 14. galibiyetini elde etti.
THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol ekibi FC Barcelona'ya 80-74 mağlup oldu. Karşılaşmaya 11-0'lık seriyle başlayan Barcelona, sarı-lacivertli takıma molayı aldırdı. Hücumda oldukça durgun oynayan Fenerbahçe Beko karşısında son bölümde farkı 14 sayıya (10-24) çıkaran Barcelona, ilk çeyreği 24-12 önde kapattı.
BARCELONA SON PERİYODA ÖNDE GİRDİ
İkinci çeyrekte Kuric ve Delaney'le 3 sayılık basketler bulan Barcelona, 12. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 12-30. de Colo'nun devreye girmesiyle 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 14. dakikada farkı 10'a indirdi: 20-30. Savunmasını sertleştirerek farkı 18. dakika içinde 1 sayıya (34-35) kadar indiren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 42-39 geride gitti. Üçüncü çeyrekte hücum ribaundlarında etkili olan ve Davies'le sayılar bulan Barcelona, 24. dakikada farkı 8 sayıya çıkarttı: 43-51. Sloukas ve Nunnally ile etkili olan Fenerbahçe Beko farkı indirmesine rağmen Claver'in skorer oyunuyla İspanyol temsilcisi final periyoduna 61-56 önde girdi.
VESELY 5 FAULLE KENARA GELDİ
Final periyoduna sert savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, 6-0'lık seriyle 32. dakikada ilk kez öne geçti: 62-61. Delaney'in içerden ve dışarıdan attığı basketlerle kontrolü tekrar eline alan Barcelona, 36. dakikada 71-64'lük üstünlük yakaladı. Vesely'nin 5 faul alarak kenara gelmesiyle hücumda etkisi azalan Fenerbahçe Beko karşısında Barcelona, Delaney'in 3 sayılık basketiyle farkı bitime 2.5 dakika kala çift hanelere çıkardı: 66-76. Fenerbahçe Beko farkı indirse de üstünlüğünü koruyan Barcelona, sahadan 80-74 galip ayrıldı.
Haber Videosu: Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 80-74 yenildi
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Efes bunları deplasmanda yenmişti yanlış bilmiyorsam.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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FENERBAHÇE BASKETBOLDA TARİH YAZAN TEK KULUPTURCevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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GALATASARAY AVRUPADA HEMDE FUTBOLDA 2 KUPA BİRDEN KAZANAN TEK TAKIMDIR. 1. FUTBOL- 2. BASKETBOL. . . YANİ SİZ 2. SINIF BİR KATEGORİDE KUPA ALMIŞSINIZ.4 4 Yayından Kaldır
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OBRO KOVULMALI VE TAKIMIN BAŞINA DERHAL BÜYÜK GALATASARAYLI ERGİN ATAMAN GETİRİLMELİDİR.Cevap Yaz 5 10 Yayından Kaldır
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fenerbahçe haberlerinin hepsinin altında yorumun var ve galatasaraylısın anlaşılan gs medyası iş başında lakin sizin gibiler sadece huzur bozar başka işe yaramazlar3 2 Yayından Kaldır
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Beter olun. Şimdi hakemler falan deyip hocanız ağlıyor. Ligde de böyle senelerce hakemlerle katlettiniz. Sonra ivan bebek ile cezalandırıldınız ama uslanmadınız. Bin beter olun. Daha basketbolda da sıfır çekeceksiniz merak etmeyin.Cevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
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Bu sene fenerbahce hicbir sahada keyif vermiyor hiccCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır