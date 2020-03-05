Haberler » Spor » Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Spor

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Adana AtatürkHakemler: İbrahim Altıntaş, Erhan Gürsel, Anıl Veziroğluİzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 6, Defne Melissa Paylar 2, Williams 26, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 6, Cado 4, Gamze Takmaz 10, Anigwe 30, Melek YusufoğluBeşiktaş TRC İnşaat: Melek Uzunoğlu 5, Melisa Korkmaz 5,...

05.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 05.03.2020 22:22
Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Atatürk

Hakemler: , Erhan Gürsel, Anıl Veziroğlu

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 6, Defne Melissa Paylar 2, Williams 26, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 6, Cado 4, Gamze Takmaz 10, Anigwe 30, Melek Yusufoğlu

Beşiktaş TRC İnşaat: Melek Uzunoğlu 5, Melisa Korkmaz 5, Bahar Çağlar 16, Yağmur Yıldız 4, Elif Bayram 8, Nisa Yalçın 8, Snytsina 20, Elif Emirtekin 5

1. Periyot: 18-12

Devre: 33-33

3. Periyot: 61-53

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında İzmit Belediyespor, Beşiktaş TRC İnşaat'ı 84-71 yenerek finale yükseldi.

İzmit ekibi, finalde Fenerbahçe Öznur Kablo ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler