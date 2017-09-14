Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası
Salon: Kadir Has Hakemler: Kemal Digilli, Umut Ergün, Ali Baran TecirliFenerbahçe: Pelin Bilgiç 9, Ayşe Cora 14, Melisa Korkmaz 6, Merve Arı 2, Doga Alper 3, Anastasiya Verameyenka 17, Tuğçe Canıtez 4, Esra Ural Topuz 6, Tilbe Şenyürek 14,Mersin Büyükşehir Belediyespor: Deniz Çolakoğlu 2, Gajic...
Salon: Kadir Has
Hakemler: Kemal Digilli, Umut Ergün, Ali Baran Tecirli
Fenerbahçe: Pelin Bilgiç 9, Ayşe Cora 14, Melisa Korkmaz 6, Merve Arı 2, Doga Alper 3, Anastasiya Verameyenka 17, Tuğçe Canıtez 4, Esra Ural Topuz 6, Tilbe Şenyürek 14,
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Deniz Çolakoğlu 2, Gajic 14, Tuğba Taşçı 13, Gülşah Gümüşay 8, Aysun Yararbaş 1, Betül Erkoyuncu, Gizem Kumandanoğlu 1 Sasa Cado 16, Rachel Mitchell 8, Tuğba Oral 3
1. Periyot: 18-13
Devre: 34-24
3. Periyot: 56-37
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nın ikinci gününde Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 75-66 yendi.