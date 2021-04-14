Basketbol hakemi Yener Yılmaz, FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalde görev yapacak
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Basketbol hakemi Yener Yılmaz, FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalde görev yapacak

Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor
Basketbol hakemi Yener Yılmaz, FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalde görev yapacak

Türk basketbol hakemi Yener Yılmaz, FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde görevlendirdi.

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Türk basketbol hakemi Yener Yılmaz, FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde görevlendirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yener Yılmaz, Rusya'nın Novgorod kentinde 5-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ve Türk ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın da katılacağı 8'li finalde görev alacak.

Yılmaz'ın yanı sıra TBF Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve FIBA Hakem Eğitmeni Rüştü Nuran da organizasyonda hakem değerlendiricisi olarak görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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