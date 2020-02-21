Basketbol: Haftanın programı

21.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:20

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta maçları yapılacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 22'nci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar nedeniyle bu hafta ara verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maçlarının programı şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Galatasaray-Samsun Canik Belediyespor (Ahmet Cömert)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 İzmit Belediyespor-BOTAŞ (Kocaeli Atatürk)

23 Şubat Pazar:

15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Metro Enerji)

25 Şubat Salı:

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş TRC İnşaat (Ankara)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

16.30 Anadolu Basket-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

Yarın:

16.00 Mamak Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Samsunspor (Gemlik)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Fethiye Gençlik (Fethiye Beşkaza)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Bornova Belediyespor (90. Yıl)

19.00 Akhisar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Akhisar Belediye)

23 Şubat Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-1881 Düzce Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)

16.00 Petkimspor-Konyaspor (ENKA)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Bayraklı Belediyespor-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Yarın:

14.00 Bursa Büyükşehir-Urla Belediyespor (Yıldırım Şahin Başol)

14.00 Yalova VİP-Nesibe Aydın (90. Yıl)

14.00 Antalya 07 Basketbol-İstanbul Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

15.00 Emlak Konut-Mardin Büyükşehir Başak (Complex İstanbul)

23 Şubat Pazar:

14.00 Mersin Üniversitesi-Bosna 34 (Mersin Üniversitesi)

14.00 BOTAŞ Gelişim-Edremit Belediyesi Gürespor (Ankara DSİ Etlik)

16.00 1881 Düzce Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (Kalıcı Konutlar Merkez)

Kaynak: AA