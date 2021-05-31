Basketbol Gençler Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi finalinde Fenerbahçe, Tofaş'ı uzatma periyodunda 81-80 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi finalinde Fenerbahçe, Tofaş'ı uzatma periyodunda 81-80 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Gençler Ligi final maçında Tofaş ile karşılaştı. Normal süresi 70-70 eşitlikle tamamlanan mücadeleyi uzatma periyodunda Baran Aslan'ın son saniye basketiyle 81-80 kazanan sarı-lacivertliler, 12'de 12 yaparak namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'ye şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu takdim etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı