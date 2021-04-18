Başkan Yıldırım: "Samsunspor'un itibarı kırmızı çizgimiz ve namusumuzdur"
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Başkan Yıldırım: "Samsunspor'un itibarı kırmızı çizgimiz ve namusumuzdur"

Başkan Yıldırım: 'Samsunspor'un itibarı kırmızı çizgimiz ve namusumuzdur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – Son günlerde hareketli günler geçiren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Samsun'a geldi.

SAMSUN (İHA) – Son günlerde hareketli günler geçiren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Samsun'a geldi. Yıldırım, "Samsunspor'un itibarı kırmızı çizgimiz ve namusumuzdur" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, son haftalarda oynadığı kötü futbol ve aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Son olarak deplasmanda oynanan Menemenspor maçında alınan beraberlik kırmızı-beyazlıları direkt Süper Lig'e yükselme kotasından düşürerek, Giresunspor ve Adana Demirspor'un arkasında bırakmıştı. Karşılaşmanın ardından Yönetim Kurulu kararı ile Burak Çalık, Caner Arıcı ve Kerem Can Akyüz sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılmış, duruma tepki gösteren futbolcular ise antrenmana çıkmamıştı. Samsunspor'da Başkan Yıldırım, takımla son gelişmeler hakkında toplantı yapmak ve Bursaspor maçını izlemek için bugün Samsun'a geldi.

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, "Samsunspor Başkanı olarak son günlerde kulübün itibarının zedelenmesine izin vermem asla söz konusu olamaz! Samsunspor hakkında dışarıda dedikodu yapılmasını ve zor durumlara düşürülmesini hiç hoş bulmuyoruz. Kulübün itibarı bizim kırmızı çizgimiz ve namusumuzdur" diye konuştu.

Samsunspor Pazartesi günü Bursaspor'u yenip, kalan haftalarda diğer şampiyonluk rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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