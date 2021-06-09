Başkan Üçok, sanayi sitesi esnafını dolaştı
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Başkan Üçok, sanayi sitesi esnafını dolaştı

Başkan Üçok, sanayi sitesi esnafını dolaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını işyerlerinde ziyaret etti.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını işyerlerinde ziyaret etti.

Alın teri ve bileklerinin gücüyle ekmeğini kazandıklarını belirttiği sanayi sitesi esnaflarının taleplerini dinlediklerini anlatan Başkan Üçok, "Tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyorum" dedi.

Esnaflar, Üçok'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. - AMASYA

Başkan Üçok, sanayi sitesi esnafını dolaştı
Başkan Üçok, sanayi sitesi esnafını dolaştı
Başkan Üçok, sanayi sitesi esnafını dolaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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