Sezer Huysuz'dan millilere ziyaret

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 26-27 Şubat tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılacak Avrupa Açık judo müsabakaları öncesi Türkiye Judo Milli Takım kampını ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da 26-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Açık judo müsabakalarının çalışmalarını İstanbul'da sürdüren milli takım kampına, Türkiye Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz ziyarette bulundu. Çalışmalar hakkında milli takım antrenörlerinden bilgi alan Başkan Huysuz, ay-yıldızlı sporculara seslenerek, "Yeni yıl ile birlikte katıldığımız müsabakalarda iyi sonuçlar elde etmeye başlayan sizlerin bu performanslarınızı giderek yükselteceğinize inanıyoruz" dedi.

2024 Paris Yaz Olimpiyatlarını dikkate alarak yapılan planlama ve çalışmalar doğrultusunda judoculara en iyi imkanları sunmaya devam edeceklerini hatırlatan Sezer Huysuz, "Başarının ve başarılı olmanın yolu çok iyi hazırlıklar yapmak ve bunun karşılığı olan ödülü madalya ve kürsülerle taçlandırmaktır" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor