Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük

Sezonun bitimiyle kariyerini noktalayıp başkan olacağı konuşulan Fatih Terim için yeni bir bilgi aktarıldı. Fatih Terim'in, başkanlığı düşünmediği ancak üst düzey yetkilerle donatılmış bir sportif direktörlük pozisyonuna geçebileceği kaydedildi. Bu görev, klasik bir sportif direktörlük değil. Menajerlerle ve kulüplerle transfer görüşmesi, oyuncu pazarlığı gibi sorumlukları üstlenmeyecek, daha büyük kararların belirleyicisi olacak. Bu pozisyonun tanımı; bir nevi resmi olmayan başkanlık.

Başkanlık için sert bir seçim süreci yaşayacak Galatasaray'da adaylar peş peşe iddialı açıklamalar yapıyor. Yönetimin bir kanadında Terim'in de başkan olmasını isteyenler var. Bunun için Fatih Terim'e baskı da yapıldı. Ancak deneyimli teknik adamın hesaplarında böyle bir düşünce yer almıyor. Fakat Terim'in CEO, üst düzey sportif direktörlük görevine gelebileceği ifade edildi.

KLASİK BİR YÖNETİCİ DEĞİL

Terim'in bu görevi, Türkiye'de olan tarzda bir sportif direktörlük değil. Adeta başkanlık vasıfları taşıyan bir konumda bir yöneticilik vasfı olacak. Oyuncu transferi, menajerlerle pazarlık gibi klasik sorumluluklardan azade olacak. Tüm dengeyi Terim belirleyecek.

KARİYERİNİ ETKİLEMEK İSTEMİYOR

Galatasaray'da Metin Oktay kadar sembolleşmiş bir isim olan Terim, başkanlık seçimlerinde kendisini yıpratmak istemiyor. Teknik direktörlüğü bırakırsa ancak üst düzey yetkilerle donatılmış bir yöneticilik ihtimali hesaplarında var. Terim'in sezon sonunda nasıl bir adım atacağı tartışılıyor ancak seçime girme ihtimali çok zayıf.