Başkan Koç'un talimatıyla Orta Avrupa ve Balkanlar'da yetenekli futbolcu taraması başladı
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Başkan Koç'un talimatıyla Orta Avrupa ve Balkanlar'da yetenekli futbolcu taraması başladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe, yeni sezonda transfer edeceği futbolcularla ilgili stratejisini yeniden belirledi. Daha fazla "Szalai ve Pelkas'lar bulmalıyız" diyerek sinyali veren Başkan Ali Koç'un talimatıyla scout ekipleri harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, maliyeti az ve verimi yüksek isimler bulmak için Orta Avrupa ve Balkanlar'da futbolcu tarıyor. Bulunacak isimlerle yapılacak performansa dayalı kontratlar, Fenerbahçe'nin maddi geleceğini olumlu etkileyecek.

Zirve yarışında son haftalarda pes etmeyen bir görüntü sergileyen Fenerbahçe'de yönetim, yeni transfer stratejisi belirledi. 54 milyon Euro'luk maaş bütçesini 40 milyon Euro'ya düşürmek zorunda olan Kanarya, yüksek ücret alan Gustavo ile birlikte Samatta, Perotti, Sadık ve Lemos'la yolları ayıracak. Bankalar Birliği kriterlerine göre hareket edecek Fenerbahçe, para konusunda açılmayacak.

Başkan Koç'un talimatıyla Orta Avrupa ve Balkanlar'da yetenekli futbolcu taraması başladı

MECBUREN GENÇLER

Sözcü'nün haberine göre; Başkan Koç, maliyeti az ve verimi yüksek isimler bulmak için Orta Avrupa ve Balkanlar'da futbolcu tarama talimatı verdi. Bulunacak isimlerle yapılacak performansa dayalı kontratlar, Fenerbahçe'nin maddi geleceğini olumlu etkileyecek.

Başkan Koç'un talimatıyla Orta Avrupa ve Balkanlar'da yetenekli futbolcu taraması başladı
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