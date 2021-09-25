Başkan Kayda, Judo Federasyonu Başkanını ağırladı

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'u makamında ağırladı.

Temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, ilçe ziyaretleri kapsamında Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Salihli'de 450 lisanslı judonun yer aldığını belirten Başkan Kayda "Salihli Belediyespor olarak uzman antrenörler yönetimindeki judocularımız ile hem Milli Takımımızı hem de kulübümüzü katıldığımız ulusal ve bölgesel turnuvalarda başarıyla temsil ediyoruz" dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise "Salihli Belediyespor Kulübü olarak başarılı sporcular yetiştirerek judoya verdiğimiz tüm desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" deyip, Başkan Kayda'ya teşekkür plaketi verdi.

Ziyarette Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Fatih Akcan, Judo Federasyonu Ege Bölge Sorumlusu Zafer Şişmanlar, Judo Manisa İl Temsilcisi Serhat Demir, Futbol İl Temsilcisi Behçet Atlı ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Oktay Ayaz eşlik etti. - MANİSA