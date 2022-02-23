Başkan Güler'in projesi 2 buçuk yılda 5'e katladı

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarım ve hayvancılığa verdiği destekler vatandaşların yeni gelir kapısı oldu. 'İl Genelinde Koyunculuğun Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 2019 yılında yetiştiricilere dağıtılan 330 adet Bafra Irkı koyunların sayısı, yeni doğan kuzularıyla birlikte bin 600'e yükseldi. Projeden yararlanan koyun yetiştiricileri 2 buçuk yılda bire 5 gelir elde etti.

Tarım ürünleri ile büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini çeşitlendirmek, tarımsal üretim ile ilgili olarak kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve yeni üretim modelleri oluşturarak yerelde yeni sektörlerin gelişmesini teşvik etmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan projeler meyvelerini verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, klasik belediyeciliğin dışına çıkarak başlattığı tarım ve hayvancılık projeleri, kırsalda yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü.

Başkan Güler'in, 'İl Genelinde Koyunculuğun Geliştirilmesi Projesi' kapsamında yetiştiricilere dağıtımını sağladığı, yüksek süt ve üremeye sahip, besi performansı ile et kalitesinin yanında, adaptasyon kabiliyeti yüksek olan Bafra Irkı koyunlar kısa sürede bölgeye uyum sağladı. 2019 yılı haziran ayında dağıtımı gerçekleştirilen 330 adet Bafra ırkı koyun sayısı 2 buçuk yılda bin 600'e ulaştı.

Bafra ırkı koyun sayısı bin 600'e ulaştı

Bafra ırkı koyun yetiştiriciliğinin her geçen gün yaygınlaştığının altını çizen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu fındık altı arazileri ve yaylalarıyla koyunculuk için uygun özelliklere sahip. Biz de bunu fırsata çevirerek koyunculuğu geliştirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılında 15 yetiştiricimize 330 koyun dağıtarak başladığımız Bafra ırkı koyununun sayısı bine yaklaştı. Bu yıl ocak ayından beri toplam 600 kuzumuz doğdu. Yetiştiricilerimiz bir taraftan damızlık fazlası kuzuları satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor, bir taraftan da damızlık sayısını artırarak işletmesini büyütüyor" dedi.

Koyun yetiştiricilerinden Başkan Güler'e teşekkür

Bafra ırkı koyun yetiştiricisi Salih Gül ise, "Koyunculuğu severek yapıyorum. Koyun bereketli bir hayvan. Özellikle de Bafra ırkı koyunlar, ikiz doğum özelliğinden dolayı çok hızlı çoğalıyor. Hali hazırda işletmemde 50 damızlık hayvanım var. Kendi işletmemizi büyütmek amacıyla bıraktığımız damızlıklar haricindeki hayvanların satışını yaparak ekonomimize katkı sağlıyoruz. Bizlere Bafra ırkı damızlık koyun desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müze teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi