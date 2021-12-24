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Başkan Erdoğan Çolak: " Bizim hedefimiz şampiyonluk"

Başkan Erdoğan Çolak:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ligin ilk devresini ikinci sırada tamamlayan Belediye Kütahyaspor'da Başkan Erdoğan Çolak, bulundukları sıralamadan memnun olmadıklarını, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Ligin ilk devresini ikinci sırada tamamlayan Belediye Kütahyaspor'da Başkan Erdoğan Çolak, bulundukları sıralamadan memnun olmadıklarını, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Belediye Kütahyaspor Başkanı Cahit Özel 'in vefatından sonra başkanlık görevini devralan, gösterdiği pozitif tavrıyla camiada inancın ve birlik beraberliğin sürmesini sağlayan Başkan Erdoğan Çolak, devre arası takımdaki eksik mevkilerin güçlendirilmesiyle sezon sonunda şampiyon başkanlar arasındaki yerini almak istediğini söyledi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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