Başkan Ensari'den şampiyon sporcuya tebrik telefonu
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Başkan Ensari'den şampiyon sporcuya tebrik telefonu

Başkan Ensari'den şampiyon sporcuya tebrik telefonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçe nüfusuna kayıtlı olan ve Gaziantep'te yapılan atletizm yarışmasında birinci gelerek Türkiye şampiyonu seçilen 13 yaşındaki Ayhan Kaya'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçe nüfusuna kayıtlı olan ve Gaziantep'te yapılan atletizm yarışmasında birinci gelerek Türkiye şampiyonu seçilen 13 yaşındaki Ayhan Kaya'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Çaldıran Belediyesi bünyesinde görevli antrenör tarafından eğitilen 13 yaşındaki Ayhan Kaya, Gaziantep düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi ve İl Karmaları Bölgesel Kros Final Yarışmasında birinci geldi. Elde ettiği başarıdan dolayı Türkiye Milli Atletizm Takımına da çağrılan Kaya'yı telefonla arayarak tebrik eden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Çaldıran Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında yer aldık, sportif faaliyetlerde de yanlarında bulunduk. 13 yaşındaki Ayhan Kaya, belediyemizin spor hocası tarafından eğitilerek; Van, Elazığ, Şırnak ve Sivas'ta yapılan yarışmaları tek tek geçerek bugün Gaziantep'te yapılan yarışmada 2 bin metrede Türkiye birinciliği kazandı. Sporcumuzu yürekten kutluyorum. Türkiye birinciliği elde eden sporcumuz, milli takıma çağrılarak bundan sonra ülkemizi temsil edecektir. Bu da bizleri gururlandırıyor. Sporcumuz için tüm eleme ve son olarak Gaziantep'te tapılan final yarışmalarında belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Sporcumuz da azimle mücadele etti ve karşılığında ödül olarak bizlere Türkiye birinciliğini hediye etti. Çaldıran Belediyesi olarak yetenekli gençlerimize yönelik her zaman olduğu gibi desteklerimiz devam edecektir. Gençlerimizin ilimizi, ilçemizi ve ülkemizi temsil etmelerine katkılarımız devam edecektir" dedi. - VAN

Başkan Ensari'den şampiyon sporcuya tebrik telefonu
Başkan Ensari'den şampiyon sporcuya tebrik telefonu
Başkan Ensari'den şampiyon sporcuya tebrik telefonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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