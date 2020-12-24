Başkan Demirci: "İşbirliğine her zaman hazırız"
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Başkan Demirci: "İşbirliğine her zaman hazırız"

24.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:00
Başkan Demirci:

Kütahya Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu ve Belediye Başkanı Bilal Demirci, Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yöntem Kurulu Başkanı Necati Gültekin'e ziyarette bulundu.

Kütahya Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu ve Belediye Başkanı Bilal Demirci, Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yöntem Kurulu Başkanı Necati Gültekin'e ziyarette bulundu.

KÜTBO Stratejik plan dahilindeki hedeflerinden ve Borsanın faaliyetleri ile yeni dönem projelerinden bahseden Başkan Gültekin, Borsa paydaşlarının görüşlerinin önemli olduğunu vurguladı. 2021 döneminde de paydaş kurumlar ile iş birliği yapılarak, ilimize ve bölgemize fayda sağlayacak projelere devam edileceğini belirtti.

Coğrafi işaret çalışmalarına da değinen Necati Gültekin, Kütahya'da Osmanlı döneminden bu yana kuşaktan kuşağa aktarılarak geleneksel yöntemlerle üretimi yapılan Kütahya Köpük helvasına ve Kütahya genelinde üretim yapılan vişne için 'Şaphane Vişnesi' adı altında Coğrafi işaret tescilinin Borsa tarafından alındığını belirterek Kütahya Genelinde üretimi yapılan Kiraz için de 'Pazarlar Kirazı' adı altında başvuruda bulunulduğunu ve sürecin devam ettiğini söyledi.

Coğrafi işaret konusunda Borsa'nın yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, ilin değerlerine sahip çıkılarak katma değer oluşturduğu için Başkan Gültekin'e teşekkür etti. Başkan Demirci, KÜTBO'nun yapacağı yeni dönem proje ve çalışmalarında işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu ve Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'ye teşekkür etti. - KÜTAHYA

Başkan Demirci: 'İşbirliğine her zaman hazırız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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