Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor FC Barcelona Başkanı Josep Bertomeu, Lionel Messi'nin takımdan ayrılması hakkında çıkan dedikodulara yanıt verdi. Bertomeu, Messi'nin kariyerini Katalan ekibinde bitirmek istediğini ve bunu yıldız oyuncunun da defalarca söylediğini dile getirdi.

FC Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılacağına dair çıkan dedikodular üzerine kulüp başkanı Josep Bertomeu önemli açıklamalarda bulundu.

Bertomeu, Messi'nin takımda kalacağını vurgularken oyuncunun Katalan ekibinde devam etmek istediğini belirtti.

"DEFALARCA SÖYLEDİ"

İspanyol TV ağı Movistar'a konuşan Bertomeu, "Detay vermeyeceğim ama Messi, futbol yaşamını Barcelona'da sonlandıracağını defalarca söyledi. Lige ve birkaç oyuncuyla olan görüşmelere odaklandık. Messi, burada devam etmek ve kariyerini burada bitirmek istiyor. Birkaç yılı kaldı ve ondan daha da keyif alacağız" ifadelerini kullandı.

2000 yılından bu yana FC Barcelona bünyesinde kariyerini sürdüren Messi, 2019/20 sezonunda 38 resmi maça çıkıp 27 gol ve 24 asist kaydetti.