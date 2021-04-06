Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar

İspanya Kral Kupası Final karşılaşması öncesinde şehir karıştı, polis ve taraftarlar arasında büyük arbede yaşandı. Athletic Bilbao ve Real Sociedad arasında oynanan Bask derbisinde gülen taraf Real Sociedad olurken, maç öncesi taraftarlar polisle çatışmaya girdi.

İspanya'da oynanan Kral Kupası karşılaşmasında iki ezeli rakip Bask derbisinde karşı karşıya geldi. Athletic Bilbao ve Real Sociedad'ın karşılaştığı final mücadelesini Real Sociedad 1-0'la kazanırken, maçtan önce polis ve taraftarlar arasında çatışma yaşandı. Athletic Bilbao takımının taraftarları ve polise zor anlar yaşattı.

SEVİLLA ŞEHRİ ALEV ALDI

Maçın oynandığı Sevilla Olimpiyat Stadyumu çevresinde birçok dükkan ve şehir yağmalandı. İspanyol polisi, taraftarlara sert şekilde müdahale etmek zorunda kaldı. Maçı kaybeden Bilbao taraftarları, sonrasında da taşkınlığına devam etti.