Basın İlan Kurumu'ndan konkordato ilanları için açıklama

12.08.2019 09:42

BİK açıklamasında, kurumun resmi ilan portalında yayınlanan konkordato ilanları hakkında, bir internet sitesinde yer alan haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtildi.

Basın İlan Kurumu (BİK), kurumun resmi ilan portalında yayınlanan konkordato ilanları hakkında, bir internet sitesinde yer alan haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

BİK'ten yapılan açıklamada, resmi ilan ve reklamların yayınından beklenen amacın gerçekleştirilmesini sağlamak için bu ilan ve reklamların dağıtım esaslarının, yayınlatılacağı süreli yayınlara yükletilecek vasıf ve ödevlere ilişkin usul ve esasların, BİK teşkiline dair 195 sayılı kanunun 32, 34, 35, 36 ve 53. maddelerine göre BİK Genel Kurulu tarafından tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Resmi Gazete'nin 15 Mart 2018 tarih ve 30361 sayılı nüshasında yayımlanan 7101 sayılı kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun geçici mühletin sonuçlarının, ilanı ve bildirimi başlıklı 288'nci maddesi değiştirilerek bu madde ve atıf yapılan diğer maddelere göre yayınlanacak resmi ilanların, kurumun resmi ilan portalında yayınının zorunlu hale gelmesinin üzerine resmi ilanların dijital ortamda da sunulduğu, kurumun ilan portalı 'www.ilan.gov.tr'nin yeni bir yayın mecrası haline geldiği belirtildi.

Bunun üzerine kurumun genel kurulunun, kanundan aldığı yetkiyle 23-24 ve 25 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında konuya ilişkin genel kurul kararı alındığı, bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu göre 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun muhtelif maddelerine atıf yapılmış olan geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi başlıklı 288 inci maddesinde belirtilen Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında yayınlanacak resmi ilanlara resmi ilan fiyat tarifesinde yer alan usul ve esaslar dikkate alınmak suretiyle günlük fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler için belirlenen sütun-santim birim fiyatının uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte alınan genel kurul kararıyla kurumumuz ilan portalında İcra ve İflas Kanunu'nun 288'nci maddesi kapsamında yayınlanan resmi ilanların yaygın süreli yayın statüsündeki günlük fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazetelerin basılı sayıları ile aynı gazetelerin kendilerine ait internet haber sitelerinde eş zamanlı şekilde kurumumuz tarafından yayınlatılacağı kararlaştırılmıştır. Kurumumuzla alakalı mesnetsiz ve yalan haberleri yapmayı alışkanlık haline getiren bir internet sitesinde Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında yayınlanan konkordato ilanları hakkında çıkan haberde, birtakım asılsız iddialarda bulunulmuştur. Haberde belirtilen iddiaların gerçeklerle ilgisi bulunmadığını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA