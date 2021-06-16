Başarının sırrı bu karede! İtalyan futbolcular milli marşlarını haykırarak okudu

A Grubu'ndaki ilk maçta Türkiye'yi 3-0 yenerek EURO 2020 finali için mesaj yollayan İtalya Milli Takımı, İsviçre maçına çok büyük hırsla çıktı. İtalyan futbolcular, milli marşlarını avazı çıkarcasına bağırarak okudu. Kariyerinde birçok başarısı olan takımın tecrübeli isimlerinden Bonucci, arkadaşlarının omzundan çekerek marşı haykırdı. Birbirlerine kenetlenen İtalyan futbolcular, Türk futbolseverlerden de alkış aldı.

Turnuvanın en iyi fotoğraflarından birisini İtalya Milli Takımı verdi. Türkiye'yi 3-0 yendiği karşılaşmada Gök Mavililer, maç boyu bitmek bilmeyen enerjisiyle farkı açmak için çok çaba gösterdi. O karşılaşmada Milli Takımımız daha büyük bir kaza da yaşayabilirdi ama korkulan olmadı. Türkiye maçında ortaya koyduğu futbolla herkesin dikkat çeken İtalya, İsviçre karşılaşmasına büyük hırsla çıktı. İtalyan oyuncuların marş okuma coşkusu da adeta başarının mesajı oldu.

BİRBİRLERİNE KENETLENDİLER

Takımın tecrübeli ve genç futbolcuları milli marşlarını hep bir ağızdan okudu. Yan yana dizilen futbolcular, birbirlerinin eşofmanından çekerek kendilerini havaya soktu. Takımın tecrübelisi Bonucci ise maça çıkmadan fazla hırsını adeta marşta attı. Bu fotoğraf sonrası sosyal medyada İtalya Milli Takımı'nı ve Bonucci'yi tebrik eden çok fazla Türk futbolsever oldu.