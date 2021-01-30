Başakşehir, tarihinde ilk kez bir maçta 5 gol yedi
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Başakşehir, tarihinde ilk kez bir maçta 5 gol yedi

30.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:13

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, kulüp tarihinde ilk defa ligde ağlarında 5 gol gördü.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak 2020-2021 sezonunda ise alışılagelmiş performansının oldukça uzağında kalan Başakşehir, dün de Teknik Direktör Okan Buruk'la yolları ayırmıştı.

Bu kararın ardından Süper Lig'in 22. haftasında evinde Hatayspor ile zorlu bir mücadeleye çıkan turuncu-lacivertliler, şok bir mağlubiyet aldı ve rakibine 5-1 kaybetti.

Akademi Direktörü Nedim Yiğit idaresinde karşılaşmaya çıkan Başakşehir, 11 ve 57. dakikada Mame Diouf, 21. dakikada penaltıdan Akintola, 42 ve 68. dakikada Boupendza'nın gollerine engel olamadı. Turuncu-lacivertlilerin tek golünde ise 80. dakikada Hataysporlu Kamara kendi ağlarını sarstı.

İLK KEZ 5 GOL YEDİ

2014-2015 sezonundan itibaren yeni ismiyle Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Medipol Başakşehir, ligde tarihinde ilk kez 5 gol yedi. İstanbul temsilcisi, bundan önce ağlarında en çok 4 gol görmüştü.

Turuncu-lacivertlilerin bugüne kadarki en farklı mağlubiyetleri şöyle:

2020-2021 Fenerbahçe: 4 - Başakşehir: 1
2019-2020 Konyaspor: 4 - Başakşehir: 3
2017-2018 Alanyaspor: 4 - Başakşehir: 1
2016-2017 Kasımpaşa: 4 - Başakşehir: 0
2014-2015 Bursaspor: 4 - Başakşehir: 1

MEHMET TOPAL OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Medipol Başakşehir'in, Hatayspor'u ağırladığı müsabakanın 19. dakikasında sakatlanan Mehmet Topal, oyuna devam edemedi ve yerini Azubuike'ye bıraktı.

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu. Okan Buruk'un dün görevinden ayrılmasının ardından bu zorlu mücadeleye teknik direktörsüz çıkan turuncu-lacivertliler, maç içerisinde de şanssızlık yaşadı. Müsabakanın 19. dakikasında sakatlanan Mehmet Topal, kenardan değişiklik istedi. Topal'ın yerine oyuna dahil olan isim Azubuike oldu.

Başakşehir, tarihinde ilk kez bir maçta 5 gol yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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