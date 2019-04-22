Başakşehir Soyunma Odasında Gerginlik: Visca, Emre Belözoğlu'nun Hışmına Uğradı

Medipol Başakşehir'in sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın sonrasında ev sahibi ekibin soyunma odasında gerginlik yaşandı. Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, takımın yıldız isimlerinden Visca'yı eleştirirken, Visca'nın kaptandan özür dilediği öğrenildi.

Son 2 haftada yalnızca 1 puan alan ve en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 3'e kadar düşüren Başakşehir'de tecrübeli futbolcularda panik havasının hakim olduğu görülüyor.

EMRE VİSCA'YI HAŞLADI

Akşam'da yer alan habere göre; Dün oynanan Ç.Rizespor maçında 1 puanı son dakikada kurtaran ve saha içinde bir hayli gergin olduğu gözlemlenen oyuncuların 90 dakika sonunda soyunma odasında tartıştıkları öğrenilirken, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun özellikle Visca'ya karşı sesini bir hayli yükselttiği belirtildi.

VİSCA TAKIM ARKADAŞLARINI GÖRMEZDEN GELİYOR

Girdiği bütün pozisyonlarda birçok opsiyonu bulunmasına rağmen gelende kaleyi deneyen ve uygun durumda olan arkadaşlarını görmezden gelen Visca, Emre Belözoğlu'nun hışmına uğrarken, Boşnak yıldızın kaybedilen 2 puandan dolayı bir hayli üzgün olduğu ve kaptanından özür dilediği bildirildi. Süper Lig'in en fazla gol ve asist yapan isimlerinden biri olan Edin Visca, Kayserispor deplasmanında da tıpkı dünkü gibi bir oyun ortaya koymuş, sağ çaprazdan attığı bütün şutlarda Lung'a takılmıştı.

O maçta da Robinho, sonradan giren Adebayor, Napoleoni gibi arkadaşlarına asist yapmayı denemeyen Visca, müsait pozisyonlarda sık sık Lung'u yoklamış ve takımının skor olarak öne geçmesine bir anlamdaengel olmuştu.