Başakşehir, sahasında Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti
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Başakşehir, sahasında Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti

06.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:00
Başakşehir, sahasında Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 7 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği üyükşehir Belediye Erzurumspor'u tek golle geçen Medipol Başakşehir, ligde haftalar sonra nefes aldı.

Turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 40. dakikada Norveçli oyuncu Fredrik Gulbrandsen attı.

Ligde son 7 maçın 4'ünü kaybeden 3'ünde sahadan beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir, 7 hafta sonra 3 puanı kazandı. İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 19'a yükseltirken, iki maç sonra mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir bir sonraki maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olurken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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