Başakşehir maçında bardak taştı! Fenerbahçe'de Pelkas'ın defteri dürüldü - Haberler Spor
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Başakşehir maçında bardak taştı! Fenerbahçe'de Pelkas'ın defteri dürüldü

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Dimitris Pelkas'ın Başakşehir karşılaşmasındaki görüntüsü tepki çekti. Ali Koç ve yönetimi, taraftarın da gözünden düşen Yunan on numaranın biletini kesti.

Vitor Pereira'nın hayata küstürdüğü Dimitris Pelkas, Portekizli hocanın gidişinden sonra da göze giremedi. Taraftarın her zaman destek verdiği Yunan futbolcunun Başakşehir karşısındaki isteksiz görüntüsü bardağı taşırdı. Islıklanarak oyundan çıkan Pelkas hakkında yönetim de kararını verdi.

Başakşehir maçında bardak taştı! Fenerbahçe'de Pelkas'ın defteri dürüldü

BİLETİ KESİLDİ

2023'e kadar mukavelesi olan Pelkas, satış listesine koyuldu. Sezon başında 15 milyon euroya yakın teklif getiren futbolcuda daha fazla zarar yaşanmaması için en makul öneri değerlendirmeye alınacak.

21 MAÇTA 1 GOL

Pelkas bu sezon çıktığı 21 resmi karşılaşmada 1 gollük katkı verdi, asist üretemedi. Geçen sezon ise 32 lig maçında 7 gol, 8 asistle oynamıştı.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Dimitris Pelkas, Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor, Haber

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