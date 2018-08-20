Başakşehir, Kasımpaşa Deplasmanından Eli Boş Döndü
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının kapanış mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i uzatmada attığı golle 2-1 yendi.
DİAGNE PENALTIDAN ATTIĞI GOLLE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
Mücadelede ilk gol 67. dakikada penaltıdan Diagne'den geldi. Ev sahibi ekip üstünlüğünü maç sonra kadar korumaya çalıştı. Ancak 85. dakikada sonradan oyuna giren Napoleoni skora dengeyi getirdi.
KASIMPAŞA PUANINI 6'YA YÜKSELTTİ
Maçın böyle bitmesi beklenirken 90+1'de sahneye çıkan Diagne fırsatçılığını konuşturdu ve takımını öne geçirdi. karşılaşma dabu skorla 2-1 sona erdi. Kasımpaşa böylece 6 puana yükseldi..
YORUMLAR (4)
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Yetersiz bakiyeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ne oldu Başakşehir. teknik direktör değişir mi acabaCevap Yaz Yayından Kaldır
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2 macta 3 gol atti Diagne. Iyi oyuncu.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Belediye çalışmıyor :DCevap Yaz 2 Yayından Kaldır