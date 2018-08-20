Başakşehir, Kasımpaşa Deplasmanından Eli Boş Döndü

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i uzatmada attığı golle 2-1 yendi.

DİAGNE PENALTIDAN ATTIĞI GOLLE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Mücadelede ilk gol 67. dakikada penaltıdan Diagne'den geldi. Ev sahibi ekip üstünlüğünü maç sonra kadar korumaya çalıştı. Ancak 85. dakikada sonradan oyuna giren Napoleoni skora dengeyi getirdi.

KASIMPAŞA PUANINI 6'YA YÜKSELTTİ

Maçın böyle bitmesi beklenirken 90+1'de sahneye çıkan Diagne fırsatçılığını konuşturdu ve takımını öne geçirdi. karşılaşma dabu skorla 2-1 sona erdi. Kasımpaşa böylece 6 puana yükseldi..