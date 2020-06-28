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Başakşehir - Galatasaray maçında Mario Lemina sakatlandı

Sakat ve cezalı oyuncularının sayısı bir hayli fazla olan Galatasaray'a bir kötü haber de Lemina'dan geldi. Mücadeleye stoperde başlayan Lemina, ikinci yarıda sakatlandı ve yerini genç Emin Bayram'a bıraktı.

Başakşehir - Galatasaray maçında Mario Lemina sakatlandı
28.06.2020 22:19 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:25

Galatasaray'da sakatlık kabusu Başakşehir maçında da sürdü. Sarı-kırmızılılarda stopere çekilen Mario Lemina, karşılaşmanın 53. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

BU SEZON 2. KEZ ŞANS BULDU

Galatasaray'da Fatih Terim, Lemina'nın yerine 17 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı sahaya sürdü. Daha önce Konyaspor maçında son dakikada oyuna dahil olan genç oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 2. kez şans bulmuş oldu.

Galatasaray'da Marcao sezonu kapattı, Luyindama'ya lisans çıkarılmadı ve Ahmet Çalık da kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda.

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