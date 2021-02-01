Başakşehir, Galatasaray ile adı anılan Ndayishimiye'yi renklerine bağladı

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor forması giyen 22 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ndayishimiye, uzun sğredir Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyordu.

Başakşehir, Yeni Malatyaspor'da oynayan başarılı futbolcu Youssouf Ndayishimiye'yi 4.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde Başakşehir asbaşkanları Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO Mustafa Eröğüt yer aldı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Burundi Milli takımının futbolcusu Youssouf Ndayishimiye'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2 MİLYON 159 BİN EURO'YA TRANSFER OLDU

Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise, "Youssouf Ndayishimiye'yi 2 Milyon 150 bin euroya Başakşehir'e verdik. Bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacağız" dedi.