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Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu

TRT Spor spikeri Deniz Satar'ın Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladığı esnada üzerindeki kıyafetin reklamını yapması sosyal medyada gündem yarattı.

Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
29.06.2020 22:48 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:52

TRT Spor spikeri Deniz Satar sosyal medyanın diline düştü. Güzel spiker, Instagram'dan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını yorumlarken yaptığı kıyafet reklamıyla alay konusu oldu.

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, Galatasaray'ı sahasında konuk etti. Maç 1-1 berabere biterken, Başakşehirli Edin Visca ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Edin Visca böylece Süper Lig kariyerinde ilk defa kırmızı kart gördü.

"ÇOK YADIRGADIM"

Karşılaşmayı Instagram hesabından yorumlayan Deniz Satar; Visca, Süper Lig kariyerinde ilk kez oyun dışı kalan Visca için "Açıkçası ben de çok yadırgadım bu durumu" dedi.

Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu

"KONUYU SEN NASIL ORAYA BAĞLADIN"

Satar'ın ardından ünlü bir markanın reklamını yaparak "Bu arada elbisemi sormuşsunuz aşağıya linki bıraktım" demesi ise sosyal medyada dalga konusu oldu. Bir kullanıcı "Konuyu sen nasıl oraya bağladın" diyerek gülücük emojisi koyarken, bir başka kullanıcı da "Maç yorumlarken Deniz 'Satar' gibi ol" yorumunda bulundu.

Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
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