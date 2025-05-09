Başakşehir Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Başakşehir Fenerbahçe maç kadrosunda kimler var?

Süper Lig'in 35.haftasında geçtiğimiz hafta şampiyonluk yarışında ciddi bir yara alan Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu? Başakşehir Fenerbahçe maç kadrosunda kimler var?

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 9 Mayıs Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11!

Fenerbahçe : İrfancan, Yusuf, Mert Müldür, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, İrfan Can, Talisca, En-Nesyri

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 9 Mayıs 2025 Cuma akşamı saat 20:00'de oynanacak.