Medipol Başakşehir'den İdlib'e destek

14.02.2020 20:57 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:05

Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçında sahaya anlamlı bir pankartla çıktı. Turuncu-lacivertliler, İdlib'de devam eden operasyonlarda şehit düşen Mehmetçiklere ithafen; kırmızı zemine beyaz harflerle yazılmış ve her iki tarafında da ay-yıldız bulunan 'Vatan Size Minnettar İdlib' yazılı pankartla seremonide yer aldı.

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Öte yandan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor müsabakasında ilk 11'de yer verdiği Carlos Ponck'un yerine bu mücadelede Martin Skrtel'e stoperde görev verdi.

Kaynak: İHA