Başakşehir Braunschweig maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Başakşehir braunschweig golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Braunschweig maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR BRAUNSCHWEİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Braunschweig maçı bu akşam saat 18.30 itibariyle başladı.