Başakşehir, Beşiktaş'la anlaşan Mert Günok'un sözleşmesini feshetti
Başakşehir'de tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un sözleşmesi feshedildi. Turuncu-Lacivertli ekip, Mert' yaptıkları hizmetler için teşekkür etti. Beşiktaş'la anlaşan 33 yaşındaki kaleci için Siyah-Beyazlı kulüpten kısa süre içinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.
Medipol Başakşehir'de Mert Günok'un sözleşmesi feshedildi. İstanbul ekibinde şampiyonluk yaşayan tecrübeli kaleciye bugüne kadar yaptığı hizmetler için kolaylık sağlanıldı.
"TEŞEKKÜRLER MERT"
Başakşehir'den şu açıklama yapıldı:
"Teşekkürler MertGunok!
Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
İKİ YILLIK ANLAŞMA
Mert Günok'un Beşiktaş'la iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Bugün içinde Siyah-Beyazlı kulüpten resmi açıklamanın geleceği belirtildi.