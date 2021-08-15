Başakşehir, Beşiktaş'la anlaşan Mert Günok'un sözleşmesini feshetti
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Başakşehir, Beşiktaş'la anlaşan Mert Günok'un sözleşmesini feshetti

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Başakşehir'de tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un sözleşmesi feshedildi. Turuncu-Lacivertli ekip, Mert' yaptıkları hizmetler için teşekkür etti. Beşiktaş'la anlaşan 33 yaşındaki kaleci için Siyah-Beyazlı kulüpten kısa süre içinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Medipol Başakşehir'de Mert Günok'un sözleşmesi feshedildi. İstanbul ekibinde şampiyonluk yaşayan tecrübeli kaleciye bugüne kadar yaptığı hizmetler için kolaylık sağlanıldı.

Başakşehir, Beşiktaş'la anlaşan Mert Günok'un sözleşmesini feshetti

"TEŞEKKÜRLER MERT"

Başakşehir'den şu açıklama yapıldı:

"Teşekkürler MertGunok!

Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

İKİ YILLIK ANLAŞMA

Mert Günok'un Beşiktaş'la iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Bugün içinde Siyah-Beyazlı kulüpten resmi açıklamanın geleceği belirtildi.

Başakşehir, Beşiktaş'la anlaşan Mert Günok'un sözleşmesini feshetti
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