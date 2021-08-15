Başakşehir, Beşiktaş'la anlaşan Mert Günok'un sözleşmesini feshetti

Başakşehir'de tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un sözleşmesi feshedildi. Turuncu-Lacivertli ekip, Mert' yaptıkları hizmetler için teşekkür etti. Beşiktaş'la anlaşan 33 yaşındaki kaleci için Siyah-Beyazlı kulüpten kısa süre içinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.