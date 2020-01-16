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Başak Eraydın Avustralya Açık'a veda etti

Milli tenisçi Başak Eraydın, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta elemelerin ilk turunda ABD'li Varvara Lepchenko'ya 2-0 yenildi.

16.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:42
Başak Eraydın Avustralya Açık'a veda etti

Milli tenisçi Başak Eraydın, sezonun ilk grand slam turnuvası Açık'ta elemelerin ilk turunda ABD'li Varvara Lepchenko'ya 2-0 yenildi.


Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, dünya 165 numarası Lepchenko ile klasmanın 429. basamağındaki Başak karşılaştı.

Başak Eraydın, 44 dakika süren mücadeleyi 6-1'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvadan elendi.

Kaynak: AA
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