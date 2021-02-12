Parfüm yapımında da kullanılan lavanta yağının litre fiyatı altınla yarışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Parfüm yapımında da kullanılan lavanta yağının litre fiyatı altınla yarışıyor

12.02.2021 09:36 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:59

Bartın'da parfüm yapımında da kullanılan lavanta yağının fiyatı litresi 450 TL'ye satılıyor. Kentin birçok noktasında oluşturulan lavanta bahçeleri ile yeni bir ekonomik kazanç kapısının aralanması beklenirken, lavanta yetiştiriciliğinde 10 dönüm araziden yıllık 50 bin TL kazanç hedefleniyor.

1 metreye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitki olan lavanta yapraklarından elde edilen yağın litre fiyatının 400 - 450 TL'ye alıcı bulmasıyla birlikte kırsal kesimde yaşayan vatandaşların lavanta yetiştiriciliğine olan ilgileri de arttı.

DÜNYADA TİCARETİ EN ÇOK YAPILAN 15 UÇUCU YAĞDAN BİRİ

Lavanta bitkisinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağı, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisi olarak biliniyor. Lavanta uçucu yağının kullanımı kozmetik başta olmak üzere parfüm, sabun ve ilaç sanayinde önemli bir yer tutuyor.

Uzun süre terk halde kalmış, kullanılmayan, sulama imkanı kısıtlı ve eğimli arazilerde de yetişebilen lavanta bitkisi yetiştiricisine ve milli ekonomiye sağladığı katma değerle de dikkat çekiyor.

Bartın'da lavanta yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

TURİZME DEĞER KATIYOR

Tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan lavanta yetiştiriciliği organik lavanta balı üretimi içinde doğal bir ortam ve imkan sunuyor. Lavanta bahçelerinde oluşan görsel güzellik ise turizm alanında kentlerin önemli değerleri arasına giriyor.

Bartın'da lavanta yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

"10 DÖNÜMDEN 50 BİN TL KAZANAĞIZ"

Bartın'ın Arıt Balat köyünde yaşayan ve lavanta yetiştiriciliği için 50 bin fidelik yatırım yapan Ali Görgün 10 dönüm araziden yıllık 50 bin TL gelir elde etmeyi planladıklarını ifade edip, "Şu anda 20 bin metrekare yani 20 dönüm araziye lavanta ekimi yaptık. 50 bin fide yatırım yaptık. Lavantanın iyi bir gelir kaynağı olduğunu biliyorum. İnternetten de takip ediyorum. Takibime göre iyi bir yatırım olacağına inanıyorum. Yani 10 dönüm bir arazide 3 yıl içerisinde yılda 50 bin TL dönüş yapacağına inanıyoruz. İlk yıl yüzde 25, ikinci yıl yüzde 60, üçüncü yılda ise tamamen verime geçeceğini umut ediyoruz." dedi.

Parfüm yapımında da kullanılan lavanta yağının litre fiyatı altınla yarışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Osman Kavala Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Hadise Şeyma Subaşı Hüner Coşkuner
Spor Ömer Ali Arda Turan Metin Oktay Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Kar İzmir İntihar Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Parfüm yapımında da kullanılan lavanta yağının litre fiyatı altınla yarışıyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 09:59:42. #1.16#
title