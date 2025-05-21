Barış Alper Yılmaz evli mi, sevgilisi kim?

Barış Alper Yılmaz evli mi, sevgilisi kim?
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Barış Alper Yılmaz evli mi, eşi kim? Barış Alper Yılmaz çocuğu var mı, sorusu son günlerde merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Barış Alper Yılmaz evli mi, sevgilisi kim?

Galatasaraylı futbolcular performansları ile olduğu kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Barış Alper Yılmaz de merak edilen isimlerden oldu. Peki, Barış Alper Yılmaz evli mi, sevgilisi kim?

BARIŞ ALPER YILMAZ SEVGİLİSİ KİM?

Galatasaray ve milli takımın yıldız futbolcuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşı Metehan Baltacı ile bir mekan çıkışı 3 kız arkadaşıyla görüntülenmişti.

Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışında gazeteciler tarafından görüntülenen yıldız futbolcu, yanında görüldüğü iddia edilen manken ile ilişki yaşadığı öne sürülmüştü. Manken Simge Esin sosyal medya hesabından Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı iddialarına cevap verdi.

Simge Esin Instagram hesabından yaptığı açıklamada Barış Alper Yılmaz ile ilgili dedikodular hakkında şunları söyledi:

"Paylaşılan görsellerdeki kişi ben değilim. Yapılan haberlerle hiçbir ilgim yoktur."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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