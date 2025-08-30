Barış Alper Yılmaz Ç. Rizespor maçında oynayacak mı, kadroda mı , ilk 11'de mi?
25 yaşındaki milli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'a bir kez daha ayrılık talebini iletti. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmeyen Barış Alper Yılmaz için, Çaykur Rizespor mücadelesinde de benzer bir tercih yapıldı. Peki, genç oyuncu Rizespor maçında forma giyecek mi, kadroda olacak mı ya da ilk 11'de sahaya çıkacak mı?
Neom SC'den gelen teklifi gündemine alan Barış Alper Yılmaz, ayrılık isteğini yeniden teknik direktör Okan Buruk'a aktardı. Transfer süreci belirsizliğini koruyan milli futbolcu, Rizespor karşılaşmasının kafilesinde yer almayacak. Peki, Barış Alper Yılmaz Çaykur Rizespor maçında sahada olacak mı, kadroya girecek mi ya da ilk 11'de forma bulacak mı?
BARIŞ ALPER YILMAZ RİZESPOR MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?
Süper Lig'in güçlü ekibi Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekiplerinden Neom SC'nin transfer listesinde bulunan milli futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.
TRANSFER BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR
Galatasaray'dan ayrılma ihtimali gündemde olan genç oyuncunun kafasının karışık olduğu ifade ediliyor. Bu süreçte yaşanacak gelişmeler, hem kulüp hem de futbolcu açısından kritik önem taşıyor.
MAÇ KADROSUNDA YER ALMAYACAK
Barış Alper Yılmaz, transfer sürecindeki belirsizlik ve Rams Park'ta oluşabilecek tepkiler nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmeyecek. Bu nedenle milli oyuncunun mücadelede forma giymesi beklenmiyor.