Barcelonalı Pedri, Ferencvaros maçına taksiyle geldi, elindeki market poşeti dikkat çekti

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol atan 17 yaşındaki oyuncusu Pedri, henüz ehliyeti olmadığı için Ferencvaros maçına taksiyle gelip gitti. Genç oyuncunun stada girerken elinde bulunan market poşeti de dikkat çekti.

Barcelona'nın 17 yaşındaki oyuncusu Pedri, Şampiyonlar Ligi'nde gol atıp adını dünyaya duyurmasına rağmen mütevazı görüntüsüyle dikkat çekti.

17 yaşındaki orta saha oyuncusu Pedri, henüz ehliyaeti olmadığı için Ferencvaros maçına taksiyle gelirken stattan evine dönerken de taksiyi kullandı. Pedri'nin ayrıca Nou Camp Stadı'na gelirken de elinde market poşetinin olması İspanyol basınında haber oldu.

GELECEĞİN EN ÖNEMLİ YETENEKLERİNDEN

Pedri sezon başında Las Palmas'tan Barcelona'ya yaklaşık 5 milyon euroya transfer edilmişti. Oyuncu geçen sezon Las Palmas'ta neredeyse maç kaçırmadan oynayarak 37 müsabakada boy göstermişti. Genç yaşına rağmen olgun ve istikrarlı görüntüsü ve azmi ile şimdiden geleceğin en önemli yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.