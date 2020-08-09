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Barcelona ve Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde adlarını çeyrek finale yazdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Barcelona rakiplerini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İki ekip, 14 Ağustos'ta çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek.

Barcelona ve Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde adlarını çeyrek finale yazdırdı
09.08.2020 00:11 | Son Güncelleme: 09.08.2020 00:24

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Bayern Münih, Allianz Arena'da konuk ettiği Chelsea'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. İspanyol devi Barcelona ise 1-1'in rövanşında Camp Nou'da İtalyan ekibi Napoli'yi konuk etti. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Katalanlar, çeyrek finale adını yazdırdı. İki dev, 14 Ağustos'ta çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak.

LEWANDOWSKİ YİNE COŞTU

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Lewandowski (2), Perisic ve Tolisso kaydederken, İngiliz ekibinin tek sayısı Abraham'dan geldi. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan Bayern Münih bu skorla birlikte çeyrek finale çıkan takım oldu.

İspanyol devi Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri ise Clement Lenglet, Lionel Messi ve Luis Suarez kaydetti.

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